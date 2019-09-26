Розничная цена за 1 кг баранины в Москве в августе достигла максимальных значений с начала года, говорится в материалах Федеральной службы государственной статистики, с которыми ознакомился News.ru.

Стоимость килограмма мяса (кроме бескостного) в отчётном периоде составляла в среднем 537 рублей, рост по сравнению с августом 2018-го — 21,5%. Подорожание в столице оказалось выше, чем в среднем в регионах, где темпы за последние 12 месяцев составили 15%, достигнув 420 рублей за 1 кг. В Санкт-Петербурге продукт за этот период вырос в цене ещё значительнее, на 26% до 511 рублей.

Вырастить овцу стало дороже

Росстат рассчитывает рыночную стоимость парного, охлажденного, мороженого мяса. За исключением рагу и супового набора. В ежемесячные обзоры статистиков входят мегаполисы, крупные и средние города, посёлки городского типа.

Ежегодно РФ производит около 220 тыс. тонн баранины, потребление на человека — около 1,2 кг. Большая часть приходится на южные регионы, но промышленное производство в отрасли практически отсутствует, на него приходится лишь около 7%. Забой проходит в основном в IV квартале года. На него приходится почти 50% всей баранины, что связано с сезонностью ягнения ярок: обычно ягнята рождаются в январе — марте.

По словам экспертов, один из факторов подорожания мяса — нехватка предложения на рынке.

В 2019 году отмечается сокращение предложения баранины от некоторых южных регионов. В сентябре 2019-го в связи с наступлением холодного сезона производство пока находится на низком уровне, а спрос уже увеличился. Это и приводит к росту цен. Инна Гольфанд партнер практики АПК компании «НЭО Центр»

Ещё одним важным фактором роста цен в текущем году на данный вид мяса стал рост себестоимости продукции и затраты овцеводов, указала эксперт Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Надежда Каныгина.

Так, средняя цена реализации овец во II квартале повысилась на 17,3% в годовом выражении, а цены промышленных производителей баранины, по данным Росстата, выросли в августе на 26,5%. Действительно, фермеры на юге страны жаловались на засуху и связанные с этим дополнительные расходы на закупку кормов, тяжёлые зимы, повышение стоимости горюче-смазочных материалов.

Впрочем, эксперт ИКСИ отметила, что баранина — один из самых дорогих видов мяса, и в условиях низких доходов населения спрос на неё на внутреннем рынке невысок.

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Иран съел российских овец

Однако главный фактор подорожания мяса, согласны эксперты, — это поставки в Иран, где блюда из баранины чрезвычайно популярны. Соглашение между РФ и Исламской Республикой было подписано в начале 2017 года. Проектами в этой области заняты около 15 овцеводческих регионов РФ, включая Астрахань, Ставрополье и др. Экспорт был настолько интенсивен, что в прошлом году в Дагестане привёл к удорожанию шашлыков и другой продукции из баранины.

Если до 2017 года объемы российского импорта баранины превышали объемы экспорта (например, в 2017 году по физическим объемам в 6,8 раз, а в 2014 году и вовсе в 224,2 раза), то уже в 2018 году вывоз вырос в 27 раз по сравнению с уровнем 2017 года, и впервые экспорт баранины превысил импорт (причем по физическим объемам — в 4 раза). Сейчас тенденция продолжается: за январь-июль ФТС фиксирует рост поставок данного мяса на 18% в годовом выражении (и это несмотря на высокую базу прошлого года), при этом на Иран приходится 99,2% отечественной баранины. В этом году начались и поставки в Китай, и, хотя объемы пока небольшие, потенциально направление также может стать значимым рынком сбыта российской продукции. Надежда Каныгина эксперт Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ)

Согласно договорённостям, охлаждённое мясо отечественные овцеводы должны вывозить в Иран после трёх дней забоя. Это даёт серьёзное преимущество астраханским овцеводам. Стоит отметить, что в июне первый замминистра сельского хозяйства Ставропольского края Алексей Руденко, курирующий животноводство в интервью News.ru заявил о планах региона нарастить поставки за рубеж.

Наращивание экспорта в этом году отмечается у многих российских регионов — в частности, это Москва (рост в 5,3 раза физических поставок), Ставропольский край (рост в 4,1 раза), Приморский край, Дагестан, Тверская, Смоленская и Ленинградская области (рост почти в 2 раза). В этой связи вполне вероятно, что возможность реализации продукции за рубежом по высоким ценам способствовала и росту цены на внутреннем рынке этих регионов, — говорит Каныгина.

В результате, за счёт значительного наращивания экспорта существенно изменился и баланс ресурсов в стране. Согласно данным Росстата и ФТС за январь-июль, производство баранины составило 6,1 тыс. т (+27,4% в годовом выражении), вывоз — 6,2 тыс. т (+18,03% в годовом выражении), импорт — 1,6 тыс. т (-9,5% в годовом выражении).

Поставки за рубеж несколько превышают объемы производства (из-за реэкспорта), и с учетом импорта в стране остается лишь 1,5 тыс. т баранины. Экспорт растет существенно более высокими темпами, чем производство (по сравнению с январем-июлем 2017 года), хотя физические объемы экспорта баранины выросли почти в 47,5 раза, производство увеличилось лишь в 1,7 раза), и это не может не оказывать давление на внутренние цены, — отмечает собеседник.

По словам экспертов, на российском рынке отмечается смена направления политики ценообразования со стороны некоторых овцеводческих компаний, и, как видно, торги бараниной отразили преобладание позитивной динамики. Основной убой и наращивание предложения проходится на осень, поэтому в этот период, как правило, оно дешевеет. Но сегодня ситуация иная, рассказала ведущий аналитик Meatinfo Юлия Калмыкова.

Основной причиной роста цен производителей стала заинтересованность иностранных покупателей в российской баранине. Главный покупатель, Иран, импортирует её из центральных и северо-кавказских регионов. Сейчас на экспорт отправляется более 70% производимого в РФ данного продукта. Юлия Калмыкова ведущий аналитик Meatinfo

Экономист подчеркнула, что внешние поставки — это, в основном, экспорт сырья, но безусловно, они отражаются на доступности мяса для внутреннего рынка и сектора переработки.

При этом баранина на кости дорожает с меньшей интенсивностью, чем бескостное мясо. Так, в период с июня по сентябрь оптовая цена на баранину на кости в РФ росла со средним темпом около 0,3-0,5% в месяц. Бескостное прибавляло, в среднем, по 1-1,5%.