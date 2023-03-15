«Банки стали валиться, как Чубайс приехал»: Володин об экономике США Володин в шутку заявил,что Чубайс разваливает экономику США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анатолий Чубайс

Бывший зампред правительства Анатолий Чубайс находится в США с целью разрушения экономики страны, пошутил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время правительственного часа с министром энергетики, передает РИА Новости. По словам Володина, в России нет проблем с тарифами на газ потому, что ранее президент вернул в государственную собственность «Газпром» и нефтяные компании. Реформы Чубайса же, по его словам, могли бы только ухудшить ситуацию.

Хорошо еще, что по муниципалитетам можно собрать, а так — по карманам. А где Чубайс, мы тоже с вами знаем... Кто выпустил? Может, специально (выпустили), для того, чтобы там развалилось. А что вы улыбаетесь? Посмотрите, что происходит в Америке! Банки стали валиться, как Чубайс приехал, — пошутил Володин.

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В период президентства Бориса Ельцина Анатолий Чубайс возглавлял комитет по управлению госимуществом. Позже он был спецпредставителем президента РФ Владимира Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В марте Чубайс покинул Россию, а 25 марта был освобожден от своей должности указом президента.

Ранее первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель рассказал, как Чубайс в то время, когда был министром финансов, чуть не уничтожил Уралвагонзавод. В то время производство стояло без заказов. Чубайс заявил, что завод не нужен, поскольку страна сможет закупить танки в Израиле, а вагоны — в Китае. Спасти завод смог только госзаказ Минобороны.