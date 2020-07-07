Банки России планируют снова понизить ипотечные ставки

https://static.news.ru/photo/3eeb38f4-c0c9-11ea-ac0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ряд российских кредитных организаций в ближайшее время снизит процентные ставки по ипотечным кредитам, часть банков уже изменила условия кредитования и наблюдает за ситуацией на рынке.

Так, 7 июля Сбербанк уже снизил ставку на 0,5 процентного пункта, в банке «Возрождение» рассматривают возможность снижения ставок по ипотечным кредитам как на первичное, так и на вторичное жильё, в банке «Зенит» запланировано снижение ставки по классической и «военной» ипотеке, передаёт РИА Новости.

«Уралсиб» и «Открытие» также снизили ставки в июне, ВТБ улучшил условия по ипотечным кредитам для семей со вторым и последующим ребёнком, родившимся в 2020 году, при условии внесения первоначального взноса в размере 20% и более. Абсолют Банк снизил ставки по популярным кредитным программам и пока дальнейшего снижения не планирует, как и Промсвязьбанк.

ПСБ в июне снизил ставки по всей линейке ипотечных кредитов, а также по госпрограмме льготной ипотеки, — пояснила руководитель центра разработки ипотечных продуктов банка Марина Заботина.

В Райффайзенбанке, где также пересмотрели тарифы, следят за экономической ситуацией и готовы корректировать условия кредитования в зависимости от неё. Аналогичной позиции придерживаются в Росбанке. Директор ипотечного бизнеса банка «Дом.РФ», понизившего ставку в мае, Игорь Ларин, рассказал, что в кредитной организации отслеживают также динамику стоимости фондирования. Крымский РКНБ пересмотрел условия ипотеки в начале года и теперь ориентируется на политику Центробанка.

Начальник управления ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнёв считает, что к концу 2020 года возможно дополнительное плавное снижение ипотечных ставок. В Абсолют Банке полагают, что к концу года средняя ипотечная ставка будет равна 7,5%, в РНКБ прогнозируют, что она упадёт примерно до 8–8,5%. В банке «Возрождение» не стали давать прогнозов, сославшись на изменчивую экономическую ситуацию.

Программа льготной ипотеки была запущена правительством РФ по поручению президента Владимира Путина в апреле 2020 года. 23 июня российский лидер предложил распространить льготную ипотеку на жильё стоимостью до 6 млн рублей в регионах и до 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти. Проект постановления уже внесён в правительство, льготная ставка будет действовать на весь срок кредита — до 30 лет.

19 июня 2020 года Банк России впервые с 2015 года понизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт, до 4,5% годовых, что является историческим минимумом. Эта ставка имеет важное значение для граждан, поскольку обычные банки зависят от кредитов ЦБ: чем ниже эта ставка, тем меньше проценты по ипотечным и другим кредитам.

Как писал NEWS.ru ранее, пресс-служба Райффайзенбанка сообщила о прекращении приёма заявок на выдачу ипотеки по льготной ставке под 6,19%.