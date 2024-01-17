Банки РФ отказали каждому второму претенденту на ипотеку в 2023 году НБКИ: свыше 40% россиян получили отказ по ипотеке в 2023 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российские банки отказали 41% граждан, желавших приобрести недвижимость в ипотеку в 2023 году, сообщает РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По словам специалистов бюро, на рынке новостроек отказы получал каждый второй россиянин, а на рынке «вторичек» — каждый третий. Отмечается, что статистика не включает в себя данные по выдаче ипотечных кредитов Сбербанком.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что данные показатели могут быть связаны с большим количеством льготных кредитов и заявок на них, поданных в минувшем году. По его словам, условия по данным кредитам выгоднее рыночных, что сделало их более привлекательными для заявителей. Однако получить ипотечный кредит на льготных условиях могут только категории граждан, строго соответствующие определенным критериям. Предполагается, что несоответствие требованиям также стало причиной высокого процента отказов. По мнению аналитиков НБКИ, в 2024 году этот показатель продолжит расти.

Это связано с планируемым сокращением льготных ипотечных программ, то есть конкуренция за льготные кредиты увеличится и банки начнут обращать больше внимания на качество кредитной истории своих клиентов, — объяснил Волков.

Заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев ранее заявил, что депутаты обсуждают возможность введения в регионах разных ставок по ипотеке. Он отметил, что решающим фактором может стать средний уровень зарплат на территории субъекта.