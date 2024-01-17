В Госдуме предложили выдавать ипотеку в регионах по разным ставкам Депутат Гордеев: зарплата может стать критерием для размера ставки по ипотеке

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В Госдуме обсуждают возможность введения разных ставок по ипотеке в регионах, решающим фактором может стать средний уровень зарплат на территории субъекта, рассказал зампред Госдумы Алексей Гордеев. Депутат подчеркнул, что на ближайшем заседании рабочей группы при решении данного вопроса будут учтены изменения условий льготных госпрограмм ипотечного кредитования, пишет «Парламентская газета».

Одним из критериев было предложено выбрать средний уровень зарплат на территории субъекта. <...> Возможность дифференциации льготной ипотечной ставки по регионам обсудим в Государственной Думе с участием представителей профильных комитетов ГД, Банка России, Минстроя РФ и Минфина РФ, — отметил парламентарий.

Председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов поддержал данную инициативу. По его словам, в России есть регионы, из которых жители активно уезжают. Низкая ставка по ипотеке позволит сделать эти регионы более привлекательными, уточнил сенатор.

За те же самые бюджетные средства, которые идут на субсидирование льготной ипотеки, можно обеспечить жильем в регионах гораздо больше людей. В Москве мы субсидируем ипотечный кредит, где стоимость квадратного метра зашкаливает, а в регионе цены в разы меньше, — заключил Артамонов.

Председатель правления ВТБ Георгий Горшков ранее заявил, что выдача льготной ипотеки стала для российских банков убыточной. По его мнению, необходимо повысить размер субсидий для финансовых организаций по льготной ипотеке и сделать ее выдачу более адресной.