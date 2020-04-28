Банк БРИКС направит $15 млрд на восстановление стран после пандемии

https://static.news.ru/photo/08d86c94-8958-11ea-a4bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На финансирование проектов по экономическому восстановлению после пандемии коронавируса будет направлено порядка $15 млрд по линии Нового банка развития БРИКС в страны — участницы объединения: Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Принято принципиальное решение о создании специального кредитного инструмента для финансирования проектов по экономическому восстановлению в странах БРИКС. Совокупно на эти цели предполагается направить до 15 миллиардов долларов, — цитирует ТАСС Лаврова.

Это заявление он сделал по итогам неформального заседания Совета министров иностранных дел БРИКС, которое прошло в формате видеоконференции.

Как писал NEWS.ru, Лавров рассказал, что Москва может предложить странам — участницам БРИКС ряд инициатив по борьбе с последствиями пандемии коронавируса. По его словам, они нацелены на то, чтобы более эффективно реагировать на вызовы, которые спровоцированы вспышкой коронавирусной инфекции. Он добавил, что речь идёт не только о безопасности и здоровье. Предложения касаются и социально-экономической, и финансовых сфер. В частности, будет затронута ситуация вокруг рынков труда, благосостояния населения и сохранения устойчивого развития.