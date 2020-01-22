https://static.news.ru/photo/c3fc430c-3d76-11ea-ada7-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/PiterskayaBulka

Лоукостер «Победа» увеличила в начале 2020 года закупки топлива в иностранных аэропортах.

Близкие к «Аэрофлоту», чьей дочерней компанией является лоукостер, источники рассказали, что теперь доля зарубежного керосина в общем объёме покупок компании составляет 11% против 3% ранее. Представитель «Победы» подтвердил информацию о повышении доли закупок топлива за рубежом, пишет «Коммерсант».

Согласно данным Росавиации, цена на керосин колеблется в московских воздушных гаванях от 47 до 47,5 тысяч рублей за тонну. В Дубае, по информации представителей различных авиакомпаний, топливо стоит дешевле — около 39990 рублей за тот же объём. В европейских аэропортах (Кёльн, Рим, Берлин) 41700-42400 в пересчёте на российские рубли.

Как писал NEWS.ru ранее, Росавиация начала возмещать аэропортам расходы, которые они понесли в 2014–2017 годах, бесплатно обслуживая воздушные суда силовых структур. В ведомстве пояснили, что по закону ФСБ, Минобороны, МЧС, ФТС, Росгвардии и ФСО освобождены от платы за услуги по аэропортовому обслуживанию и наземному обеспечению полётов. Однако полную компенсацию аэропорты за это не получали, поскольку в бюджете не было предусмотрено средств на эти цели.