Оценены перспективы производства «зелёного» водорода в Карелии

Россия может создать необходимые мощности для производства и экспорта «зелёного» водорода в Европейский союз в Карелии, но это придётся делать с нуля, рассказал ФБА «Экономика сегодня» президент фонда поддержки научных исследований «Основание» Алексей Анпилогов.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что Россия готова организовать поставки «зелёного» водорода в Финляндию в течение двух лет. По его словам, Россия имеет наработки по безуглеродным технологиям в промышленности и переходу на экологически чистый транспорт — электрический и водородный.

Анпилогов считает, что сейчас тяжело предположить, может ли Россия за два года организовать в Карелии производство «зелёного» водорода без указания чётких объёмов.

Можно, конечно, организовать поставку 100 или 200 тысяч тонн, но не более. На данный момент в Карелии нет мощностей, которые можно задействовать для производства именно «зелёного» водорода, поскольку для этого требуется установка дополнительных ветрогенераторов. Строительство таких мощностей должно начинаться с нуля — провести изыскания, разработать проект, — рассказал президент фонда «Основание».

Но ресурсы для производства есть на Кольском полуострове — там находится Кольская атомная электростанция. Он загружена на 50% и, вероятно, на неё есть скрытый расчёт, резюмировал Анпилогов.

Ранее председатель правления ассоциации «НП Совет рынка» Максим Быстров предложил снизить оптовые и розничные цены на электричество в России за счёт производства водорода.