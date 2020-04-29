Аналитик спрогнозировал рост цен на нефть до $60 за баррель к концу года

https://static.news.ru/photo/2b133ff6-61a7-11ea-ae0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Критическая ситуация на нефтяном рынке выправится уже в 2020 году, считает член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты Руслан Тонкаев.

По мнению аналитика, падение котировок в настоящее время связано со спекулятивными играми на рынках. При этом дела РФ обстоят лучше, чем Саудовской Аравии: фрахт танкеров подорожал почти в десять раз, а «у России есть трубы», считает эксперт.

К декабрю статус-кво восстановится, и цены выйдут на равновесное значение порядка $60 за баррель, — цитирует Тонкаева РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, совет директоров «Роснефти» определится с позицией по вопросу сокращения добычи нефти в мае — июле 2020 года на заседании 30 апреля, говорится в сообщении компании.