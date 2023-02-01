Аналитик призвал поставить под сомнение прогноз МВФ о росте ВВП России Аналитик Дроздов призвал поставить под сомнение прогноз МВФ о росте ВВП России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прогнозы Международного валютного фонда (МВФ) о росте ВВП России на 2,3% следует ставить под сомнение из-за предыдущих ошибок организации и не ориентироваться на них, рассказал журналу «Компания» финансовый аналитик Сергей Дроздов. Так, после начала спецоперации МВФ предрек российской экономике спад на 8,5% по итогам 2022 года, но в итоге он составил лишь 2%. Эксперт подчеркнул, что прогнозы этой организации расплывчаты и вариативны, а ошибки случаются не только насчет России, но и насчет США и европейских экономик.

На прогнозы МВФ вообще не стоит ориентироваться, они весьма расплывчаты и вариативны. Достаточно того прогноза, который они сделали после начала СВО. Такие же промахи у них не только по российской экономике, но и по американской и европейской, — отметил Дроздов.

Экономист Андрей Колганов отметил, что Минфин и Минэкономразвития дают более осторожные прогнозы насчет российской экономики и не проявляют чрезмерного оптимизма. По его словам, прогноз о росте ВВП на 0,2-0,3% в 2023 году обоснован при условии благоприятных внешнеэкономических условий. Однако рецессия в США и западных странах, которая может начаться в этом году, способна вызвать сокращение спроса на многие виды товаров, в том числе на топливно-сырьевые продукты, которые составляют основу российского экспорта, рассказал Колганов. Помимо этого, Запад готовит десятый пакет санкций против России, а в будущем возможны дополнительные ограничения, которые станут негативными факторами для развития экономики страны, добавило издание.

МВФ ранее спрогнозировал в 2023 году экономический рост в России в размере 0,3% ВВП, что на 2,6% лучше прогноза октября прошлого года. В 2024 году рост экономики России прогнозируется на уровне 2,1%. В то же время в США в 2024 году планируется падение на 0,2%.