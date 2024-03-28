Аналитик перечислил российские условия возвращения западных компаний Финаналитик Беляев: западным компаниям придется бороться за российский рынок

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Западным компаниям придется побороться за российский рынок, заявил NEWS.ru финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, во многих отраслях они столкнутся не только с российскими конкурентами, но и с компаниями из других стран, прежде всего с Китаем. При этом он не уверен, что это завершится большим успехом.

В автосборке поставка деталей и компонентов идет из Китая. Им придется их вытеснять, но не уверен, что это завершится большим успехом. Уже нет той обстановки, царившей в 1990-х годах, когда мы с распростертыми объятиями встречали любого западного инвестора, — говорит Беляев.

Он напоминает, что в 1990-х годах Россия принимала инвесторов вне зависимости от их позиции. Сегодня же, на фоне санкций и необходимости заниматься собственной экономической безопасностью, такого благоприятного отношения не будет.

Мы сами будем подходить к этому исключительно избирательно. Западным компаниям придется приложить совсем другие усилия, не как в 1990-е годы. Уйти легко, но вернуться очень трудно, — заключил эксперт.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что примерно 95% западных компаний, включая австрийские, по-прежнему работают в России. Вместе с тем министр отметил, что все санкции в отношении РФ необходимо соблюдать в полном объеме.