Аналитик оценила последствия мирового кризиса для российской экономики

В ближайшие 4-5 лет мировую экономику ожидает глобальный финансовый кризис, по своему размаху сопоставимый с событиями 2008 года. Однако Россия выйдет из него с гораздо меньшими потерями, чем большинство стран, сообщила NEWS.ru сотрудник Математического института имени В. А. Стеклова Татьяна Куликова.

По её мнению, Россия за последнее десятилетие накопила достаточно денежных средств для создания так называемой экономической подушки безопасности. К тому же цены на нефть пока остаются на приемлемом для национальной экономики уровне.

В ближайшие 5 лет мы ожидаем наступления глобального финансового кризиса. Его последствия в большей степени затронут европейские страны, а также США. Россия же в этой непростой ситуации станет эдаким островком относительной стабильности, — подчеркнула она.

Помимо этого Куликова уточнила, что мировой финансовый кризис ударит прежде всего по экспортному потенциалу России. Однако негативные последствия затронут общие сырьевые объёмы, но не среднюю стоимость нефтегазовых продуктов.

Средняя стоимость нефти и газа после финансового кризиса пойдёт вверх. Это произойдёт за счёт увеличения инфляционных темпов в России и остальном мире. До конца текущего года я бы не стала делать точечных прогнозов по ценам на нефть, а округлила потенциальные показатели до диапазона 50-80$ за баррель. Более низких и высоких показателей на рынке к декабрю 2021 года точно не будет, — отметила она.

Также эксперт сочла инфляцию, высокие темпы которой застигли большинство европейских стран, долгосрочным явлением. Но сохранятся ли они к началу следующего финансового кризиса, по мнению аналитика, остаётся в настоящее время главным экономическим вопросом. Именно от мировой инфляции будет зависеть окончательные размеры ущерба для ВВП стран ЕС. Однако в том, что они будут несопоставимы с российскими, сомневаться не приходится, уверена экономист.

Ранее экономист, политолог и геостратег Андрей Школьников предрёк национальной экономике России крах в течение ближайших 3-4 лет. По его мнению, учитывая неспешный процесс восстановления деловой активности в стране, к новому уровню развития РФ сможет прийти не раньше 2035 года.