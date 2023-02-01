Аналитик объяснил, почему ЕС закупает газ от НОВАТЭКа взамен «Газпрому» Аналитик Правосудов: ЕС покупает газ у «Ямал СПГ» из-за вложений иностранных акционеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост закупок Евросоюзом российского сжиженного природоного газа взамен трубопроводному на 20% за 2022 год обусловлен структурой собственности компаний, которые осуществляют поставки, рассказал ФБА «Экономика сегодня» директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. По его словам, закупка СПГ у компании НОВАТЭК через проект «Ямал СПГ» выглядит для европейцев более приемлемой, потому что в нем участвуют иностранные инвесторы, тогда как для закупки трубопроводного газа им пришлось бы сотрудничать с принадлежащим российскому государству «Газпромом». При этом пока европейские страны не добились ничего, кроме роста цен на энергоресурсы, а их зависимость от российского газа никуда не делась, уверен аналитик.

Определенное различие между СПГ и трубопроводным газом в глазах европейцев все-таки есть. «Газпром» принадлежит государству, а «Ямал СПГ» является частной компанией, где есть иностранные акционеры, включая французов из Total. Для европейцев с политической точки зрения это более приемлемый вариант, чем трубопроводный газ, — объяснил Правосудов.

Энергоэксперт добавил, что поставки СПГ не могут покрыть спрос европейцев на газ, поэтому скорее всего в будущем они будут искать компромисс по трубопроводным поставкам. Тем временем, Россия в ответ на действия Европы создаст новую экспортную инфраструктуру и лишит ЕС статуса монопольного покупателя российского газа, рассказал эксперт.

Министр энергетики ФРГ Патрика Грейхена ранее заявил, что Германия может ограничить поставки российского сжиженного природного газа. Такое решение является одним из шагов по сокращению зависимости Берлина от поставок энергоресурсов РФ. Он добавил, что компании обяжут отчитываться о происхождении крупных закупок СПГ.