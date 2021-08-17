«Алроса» примет решение о восстановлении рудника «Мир» до конца года

В конце 2021 года — начале 2022 года компания «Алроса» может принять решение о восстановлении рудника «Мир», который был остановлен из-за аварии в 2017 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова начальника управления по корпоративным финансам «Алросы» Сергея Тахиева, которого цитирует ТАСС.

Тахиев уточнил , что запасы рудника в случае его восстановления дадут компании прирост в 20-25%, однако решение будет зависеть в том числе и от безопасности производства и не будет принято в случае риска аварии, подобной аварии 2017 года.

В августе 2017 года на руднике «Мир», принадлежащем алмазодобывающей компании «Алроса», прорвало дамбу, шахту затопило, в результате чего погибли восемь горняков. Руководство знало о возникшей аварийной ситуации за месяц до прорыва, однако работа не была остановлена. Причинённый ущерб составил более 10 млрд рублей.

В 2019 году сообщалось о планах по восстановлению рудника, на что может уйти от шести до восьми лет. Работы в случае принятия положительного решения начнутся не ранее 2024 года.