Алиханов рассказал об экономических преимуществах стран ШОС Алиханов: в ШОС сконцентрированы крупнейшие запасы редкоземельных металлов

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Антон Алиханов

На территории стран — участниц ШОС проживает 43% мирового населения и сконцентрированы запасы ценных ресурсов, рассказал министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов. По его словам, страны объединения обладают 50% мировых запасов газа и крупнейшими залежами редкоземельных металлов.

Министр отметил тенденцию на смещение экономической мощи в сторону региональных центров силы. По его словам, таковым центром, безусловно, является ШОС.

Население стран — это 43% от всего населения планеты. <...> Совокупный ВВП стран региона надо бы наращивать, но только 23% от мирового. Средний темп прироста тем не менее в прошлом году у нас составил 5,4% по всей группе ШОС. Что касается промпроизводства, то его объем увеличился в среднем тоже на 4,5%. В России у нас, как известно, 7,5%, то есть мы чуть повыше в этом тренде находимся, — отметил Алиханов.

Он отметил важность сырьевой независимости на фоне распространенных в мире рестрикций и протекционистских мер. По его словам на территории государств ШОС сконцентрировано почти 50% запасов природного газа, 28% мировых запасов нефти, больше 40% запасов угля, крупнейшие залежи редкоземельных металлов.

На территории трех государств они сконцентрированы — это Китай, Россия, Индия. В энергетической сфере регион консолидирует около 40% мощностей ветряной, солнечной, гидроэнергетики. Мы обладаем передовыми компетенциями в сфере мирного атома. Четверть мощностей всех атомных станций мира тоже сконцентрирована в наших странах, — подчеркнул министр.

Алиханов добавил, что на территории стран ШОС концентрируется около десятой части производства агропромышленного комплекса. Выгодным он назвал и географическое положение региона.

Несомненно, наше географическое положение является крайне выгодным. На территории наших стран проходят кратчайшие сухопутные пути в Евразии. Они обеспечивают максимально эффективную внутрирегиональную логистику и позволяют конкурировать с операторами альтернативных путей. Хотел бы особо отметить Северный морской путь — это мощно развивающееся логистическое направление. Еще хочу отметить наши проекты совместные по коридору Север — Юг. Они создаются. Некоторые из них уже действуют, но объективно требуют серьезного наращивания возможностей. Надежным, надеюсь, станет маршрут — коридор от Ближнего Востока до Южной Азии, — добавил Алиханов.

Министр назвал Россию одной из активных участниц ШОС в экономическом плане. По его словам, за 2023 год объем торговли РФ со странами ШОС вырос почти на 25% и составил $333 млрд.

По прямым инвестициям у нас примерно сейчас паритет. По официальным данным, наши вложения в страны ШОС — порядка $10,2 млрд, примерно такой же объем инвестиций в российскую экономику других стран этой группы. На недавнем саммите главы государств ШОС приняли решение о полноправном членстве в объединении Республики Беларусь. Уверен, что это расширит наши горизонты с точки зрения кооперации промышленности. Беларусь известна своими компетенциями, — заключил министр.

Политолог Евгений Михайлов ранее назвал вступление Минска в ШОС доказательством лидерства России и ее союзников перед попытками доминирования западных стран. Он также обратил внимание на то, что это объединение предлагает для своих участников работу на равных условиях, в отличие от других организаций.