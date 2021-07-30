Альфа-Банк сообщил о сбое при оплате картами

У некоторых клиентов Альфа-Банка возникли проблемы при оплате картами. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Сейчас не получится расплатиться картой, мы уже работаем над проблемой и скоро всё починим, — говорится в сообщении.

По данным сервиса Downdetector, первые сообщения о сбое начали поступать в 12:03 по московскому времени. Максимальное количество обращений по поводу неполадок было зафиксировано в 13:48 — 484 сообщения.

В основном от сбоя пострадали жители Москвы и Санкт-Петербурга, однако проблема также была зафиксирована и в других регионах страны.

Ранее операторы связи выразили беспокойство по поводу новых требований Минцифры, касающихся «суверенного Рунета». Они полагают, что нововведения ухудшат качество связи и вызовут сбои в работе. Операторов обязали увеличивать пропускную способность ТСПУ до уровня Сети. Но это может сказаться на качестве услуг и отказоустойчивости Сети.