Альфа-Банк перестал выдавать кредиты пострадавшим от коронавируса

Альфа-Банк перестал выдавать потребительские кредиты работникам отраслей, которые пострадали от коронавирусной инфекции и введённого государством карантина.
Запрет заработал 2 апреля и коснулся сотрудников транспортных компаний, в том числе «Аэрофлота» и РЖД, индустрии спорта, развлечений, здравоохранения, фитнеса, туристических фирм, частных косметологических и негосударственных образовательных организаций, гостиничного и ресторанного бизнеса.
Банк предупредил клиентов о переменах в корпоративном письме. Пресс-служба организации
Как писал NEWS.ru, в конце марта Россия закрыла авиасообщение с другими странами. С 28 марта в стране начались нерабочие дни, которые власти призвали провести дома, избегая общения с другими людьми. В городах закрылось большинство заведений, за исключением аптек и продовольственных магазинов.
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