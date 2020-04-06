Альфа-Банк перестал выдавать кредиты пострадавшим от коронавируса

https://static.news.ru/photo/dcf8f908-783c-11ea-8c4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Bychkov /Global Look Press

Альфа-Банк перестал выдавать потребительские кредиты работникам отраслей, которые пострадали от коронавирусной инфекции и введённого государством карантина.

Запрет заработал 2 апреля и коснулся сотрудников транспортных компаний, в том числе «Аэрофлота» и РЖД, индустрии спорта, развлечений, здравоохранения, фитнеса, туристических фирм, частных косметологических и негосударственных образовательных организаций, гостиничного и ресторанного бизнеса.

Банк предупредил клиентов о переменах в корпоративном письме. Пресс-служба организации подтвердила ТАСС его достоверность.

Как писал NEWS.ru, в конце марта Россия закрыла авиасообщение с другими странами. С 28 марта в стране начались нерабочие дни, которые власти призвали провести дома, избегая общения с другими людьми. В городах закрылось большинство заведений, за исключением аптек и продовольственных магазинов.