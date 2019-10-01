https://static.news.ru/photo/8a13a77a-e44d-11e9-b06b-fa163e074e61_660.jpg Фото: novatek.ru

На внеочередном собрании акционеров «Новатэка» утверждены промежуточные дивиденды за первое полугодие 2019 года в размере 14,23 рубля на акцию. Об этом сообщается на сайте компании.

Размер дивидендов составляет 14,23 рубля на одну акцию (142,30 рубля на одну глобальную депозитарную расписку), — заявили в «Новатэке».

В сообщении крупнейшего независимого производителя природного газа в РФ указано, что этот показатель на 53,8% больше по сравнению с дивидендами по результатам аналогичного периода 2018 года.

На выплату дивидендов «Новатэк» планирует направить 43 млрд рублей.

Ранее News.ru писал, что российское правительство может отказаться от строительства теплоэлектростанций на экспериментальных газовых турбинах российского производства в пользу конкурентного отбора поставщиков, в числе которых американская GE и немецкая Siemens.