Акции Сбербанка растут на фоне новостей о выплатах дивидендов

https://static.news.ru/photo/09010114-e3ac-11ea-9d6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ходе торгов на МосБирже акции Сбербанка растут после падения на старте торговой сессии на фоне новостей о выплате дивидендов на уровне 422,4 млрд руб. за 2019 год.

На 14:19 мск обыкновенные акции Сбербанка росли до 236,37 руб. за штуку — на 1,7%. «Префы» росли до 219,6 руб. за бумагу — на 1,9%.

На 14:30 мск обыкновенные акции замедлили рост до 1% — находились на отметке 234,7 руб. за штуку. Привилегированные росли до 219,47 руб. — на 1,8%.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что наблюдательный совет принял решение о выплате дивидендов в размере 422,4 млрд руб., или 50% от чистой прибыли, по МСФО за 2019 год.

Как писал NEWS.ru, акции компании «Яндекс» на МосБирже выросли на 2,3% к уровню закрытия предыдущих торгов и вновь обновили исторический максимум. Стоимость бумаги достигла 4806 руб., свидетельствуют данные торгов на 11:20 мск.