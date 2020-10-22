Adidas может продать бренд Reebok

https://static.news.ru/photo/328a95a8-1472-11eb-8b0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Karmann/Global Look Press

Немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG может продать свой бренд Reebok.

Потери Reebok от пандемии коронавируса выше потерь бренда Adidas. Выручка последнего упала на 33% во втором квартале, тогда как продажи Reebok за тот же период снизились на 42%, передаёт Bloomberg.

По словам источника, знакомого с ситуацией, окончательное решение компания примет в ближайшие месяцы. При этом он отметил, что внутренняя оценка перспектив такого шага находится в начальной стадии.

Гендиректор компании Adidas Каспер Рорштед не раз опровергал слухи о продаже бренда Reebok. Он закрыл магазины бренда со слабыми показателями и принял меры для снижения расходов. После того как Reebok удалось восстановить прибыльность к началу 2019 года, Рорштед выразил надежду, что теперь продажи вырастут за счёт новых линеек спортивной обуви, таких как CrossFit Nano и FloatRide Run.

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