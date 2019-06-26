https://static.news.ru/photo/40dbeed4-97e8-11e9-88ca-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова заявила, что президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв должен обращаться к лидеру страны Владимиру Путину, чтобы избежать ситуаций, когда российских спортсменов будут и дальше дисквалифицировать без доказательств вины.

Как-то нужно действовать Владимиру Драчёву. Не сидеть на месте. Драчёв должен обращаться к президенту России! Он же президент Федерации биатлона России, должен биться за каждого спортсмена, а значит, имеет право записаться на приём к нашим депутатам. Почему до наших спортсменов опять домогаются? — приводит « Спорт день за днём » слова Резцовой, которая отреагировала на дисквалификацию Александра Печёнкина и Александра Чернышова.

Она добавила, что практически ни одна допинг-проба российских биатлонистов не доказана и «тем всё пустили на самотёк».

Ранее сообщалось, что Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил дисквалификацию двух российских атлетов — Александра Чернышова и Александра Печёнкина. Оба получили по четыре года за нарушение антидопинговых правил, писал News.ru.