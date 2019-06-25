https://static.news.ru/photo/f5ff3606-975a-11e9-933e-fa163e074e61_1024.jpg Александр Печёнкин Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил дисквалификацию двух российских атлетов — Александра Чернышова и Александра Печёнкина.

Как сообщает пресс-служба организации, оба получили по четыре года за нарушение антидопинговых правил. У россиян есть 21 день на обжалование решения. Все расходы на судебные разбирательства биатлонисты будут оплачивать из личных средств.

Ранее стало известно, что Печёнкин не будет подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) и завершит профессиональную карьеру.

Спортсменам выдвинули обвинения в августе 2018 года. Помимо Печёнкина и Чернышова в нарушении антидопинговых правил подозревались также Светлана Слепцова и Евгений Устюгов.

Дисквалифицированная в 2017 году за применение допинга кенийская легкоатлетка Шиейс Чепкосгей оказалась мужчиной, писал News.ru.