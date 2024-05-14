Названы породы собак, лучше всего поддающиеся дрессировке Биолог Татаренко: самой послушной и доброй собакой является лабрадор

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Самой послушной и доброй собакой является лабрадор, рассказала NEWS.ru мастер производственного обучения кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко. Эксперт подчеркнула, что эта порода подойдет пожилым гражданам, людям с ограниченными возможностями и семьям с детьми. По ее словам, лабрадоры легко поддаются дрессировке, но щенки могут быть достаточно активными.

У лабрадоров спокойный добродушный характер, им не нужно много двигаться, их не надо жестко контролировать, давить на них, лабрадоры очень аккуратны с детьми. Кстати, чаще всего проводники слепых тоже лабрадоры. Но щенки лабрадора, молодые собаки довольно активны. Им хочется побегать и поиграть, — пояснила Татаренко.

Она добавила, что хорошими компаньонами для семей с детьми могут стать пудели, бобтейлы и спаниели, однако за шерстью этих собак нужен серьезный уход. Как отметила эксперт, также добродушие проявляют сенбернары и ньюфаундленды. По словам Татаренко, они поддаются дрессировке, но им требуются постоянные нагрузки и длительные прогулки для правильного формирования костной системы. Биолог подчеркнула, что пенсионеру или людям с проблемами со здоровьем с ними будет тяжело справиться.

Немецкая овчарка является узкоспециализированной породой, отметила Татаренко. Она пояснила, что таким собакам надо много двигаться, давать им задания, чтобы они тратили энергию, поскольку питомец не сможет просто сидеть дома. Эксперт уточнила, что то же самое касается бордер-колли, малинуа, джек-расселов и терьеров.

Кинолог Владимир Голубев ранее рассказал, что в теплое время года у собак может возникнуть аллергия, которая мешает их самочувствию. По его словам, также причиной плохого состояния у питомца может быть тепловой удар и ожоги лап. Как пояснил эксперт, из-за пыльцы растет риск развития аллергии, после чего собака начинает кашлять, чихать и расчесывать морду.