Экологи раскрыли, сколько топлива потратят россияне на шашлыки в праздники «Рослесинфорг»: россияне на майские праздники потратят 10 тысяч тонн топлива

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приготовление шашлыков в майские праздники оставляет крупный углеродный след, который вредит окружающей среде, сообщают экологи из организации «Рослесинфорг», которая специализируется на решении лесоучетных задач в интересах государства. По ее подсчетам, россияне потратят 140 вагонов угля на приготовление этого блюда, что эквивалентно 10 тысячам тоннам топлива.

В организации отметили, что, чем крупнее животное, чье мясо используют для шашлыка, тем больше ущерб: например, при жарке килограмма говядины выделяется около 27 кг СО2, курицы — 6,9 кг углекислого газа. Экологи предлагают сокращать урон природе, начиная с момента покупок. Там порекомендовали россиянам приходить в магазин сытыми, чтобы не купить лишнего, не печатать чеки и добираться до места пикника пешком или на велосипеде.

Следуя этим рекомендациям, за один выходной день человек, по грубым подсчетам, может сократить выбросы углекислого газа на 1,5 кг. При этом на шашлыки в этом году планирует отправиться каждый четвертый россиянин. Соответственно, по подсчетам «Рослесинфорга», для приготовления шашлыка во время майских праздников потребуется до 10 тысяч тонн березового угля — 140 грузовых вагонов, — отметили там.

Перед майскими праздниками наблюдается высокий спрос на мясо, что приводит к росту оптовых цен. За последнюю неделю апреля цены на свинину и куриное мясо в Центральной России поднялись в среднем на 6–8%. Однако производители считают этот рост временным и ожидают коррекции после праздников.