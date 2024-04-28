Россиян предупредили о подорожании мяса перед майскими праздниками «Коммерсант»: высокий спрос на мясо привел к повышению цен в праздники

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Перед майскими праздниками наблюдается высокий спрос на мясо, что приводит к росту оптовых цен, сообщает «Коммерсант». За последнюю неделю апреля цены на свинину и куриное мясо в Центральной России поднялись в среднем на 6–8%. Однако производители считают этот рост временным и ожидают коррекции после праздников.

Согласно данным рынка, средние оптовые цены на свинину в полутушах и тушки бройлеров в Центральном федеральном округе выросли за неделю с 180 до 195 рублей за килограмм и с 155 до 164 рублей за килограмм соответственно. Годом ранее эти цены составляли около 180, 235 и 150 рублей за килограмм.

Эксперт компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев объяснил повышение цен на мясо наступлением «шашлычного» сезона. По его мнению, рост цен был запланирован уже в середине апреля, но задержался из-за более поздней Пасхи в этом году.

В компании «Черкизово» подорожание связывают с предстоящими длинными выходными, теплой погодой и окончанием поста. Обычно после праздников цены на мясо начинают снижаться. Согласно данным, динамика цен в компании соответствует рыночной.

По оценкам «Руспродсоюза», затраты на шашлык из 1,5 кг мяса увеличились на 10–20% за год. Средняя стоимость такого объема курицы составляет 389 рублей, а свинины — 739,5 рубля.

Ранее врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов заявила, что лучше не покупать замаринованный шашлык, поскольку запах маринада не позволяет определить степень свежести мяса. По его словам, обычно по упаковке замаринованного шашлыка трудно понять, какое внутри мясо.