Западные банки начали выводить замороженные российские активы Зампред ЦБ Ольга Полякова: крупный западный банк вывел с баланса замороженные активы

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Первый системно значимый банк из западной страны вывел из-под санкций заблокированные российские активы, сообщила на съезде Ассоциации банков РФ зампред Центробанка Ольга Полякова. Она не стала уточнять, какой именно банк решил разморозить накопления россиян. По ее словам, это стало возможно благодаря новой процедуре, согласно которой средства переводятся на другое юрлицо, передает ПРАЙМ.

Что касается выделения заблокированных активов в отдельное юридическое лицо, есть закон, и уже есть принятые решения. Уже один из банков системно значимых прошел эту процедуру: буквально недавно приняли такое решение — выделили активы, выделили обязательства в отдельное юридическое лицо. Это работает, — сказала замглавы ЦБ.

Ранее издание Die Welt со ссылкой на конфиденциальный документ писало о планах Еврокомиссии вернуть замороженные активы Банка России по завершении конфликта на Украине. По информации газеты, Европа не против использования российских активов для восстановления Украины, однако этому мешает «юридическая преграда».

По мнению главы комитета Совфеда по обороне и безопасности Сергея Бондарева, выводы Еврокомиссии можно расценивать как намек на подготовку к перемирию. Он заявил, что Запад устал от непрекращающихся боевых действий на Украине и сейчас ищет пути к скорейшему завершению конфликта.