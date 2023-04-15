Власти России усмотрели намек Евросоюза на перемирие на Украине Сенатор Бондарев: Евросоюз намекнул на перемирие на Украине

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Военнослужащий в зоне проведения специальной военной операции на Донецком направлении

Еврокомиссия признала, что после окончания конфликта на Украине России придется вернуть замороженные активы, это можно расценивать как намек на подготовку к перемирию, считает глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Сергей Бондарев. В своем Telegram-канале он заявил, что Запад устал от непрекращающихся боевых действий на Украине, и сейчас ищет пути к скорейшему завершению конфликта.

Еврокомиссия признала, что замороженные активы Банка России придется вернуть после окончания конфликта на Украине. Это фактически намек на намерение искать пути для налаживания переговорного процесса. Европа уже устала от боевых действий на Украине, ведь, помимо США, именно страны ЕС являются основными поставщиками оружия и военной техники Киеву. Естественно, им выгоднее было бы способствовать скорейшему завершению конфликта, — написал Бондарев.

При этом он подчеркнул, что Россия согласится на прекращение боевых действий только если все требования к Украине будут выполнены. Сенатор считает, что сейчас Запад пытается «заискивать» перед Россией.

Ранее издание Die Welt со ссылкой на конфиденциальный документ писало о планах Еврокомиссии вернуть замороженные активы Банка России по завершении конфликта на Украине. По информации газеты, Европа не против использования российских активов для восстановления Украины, однако этому мешает «юридическая преграда».