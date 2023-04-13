Стало известно, вернет ли ЕС замороженные активы ЦБ России Die Welt: cтраны ЕС вернут замороженные активы ЦБ России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Еврокомиссия признала, что замороженные активы Банка России придется вернуть по завершении конфликта на Украине, сообщает Die Welt со ссылкой на конфиденциальный документ. По информации газеты, Европа не против использования российских активов для восстановления Украины, однако этому мешает «юридическая преграда».

Может ли ЕС использовать эти деньги для восстановления Украины? Политическая воля присутствует. Но юридические преграды высоки, и комиссия приходит к отрезвляющему выводу: замороженные активы нельзя трогать, поскольку однажды, когда конфликт закончится, их придется вернуть России, — говорится в публикации.

В ней также подчеркивается, что европейские чиновники предложили вложить российские деньги, чтобы на вырученные проценты предоставить Украине помощь для восстановления ее инфраструктуры.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что в ЕС считают справедливым и законным использование российских активов для восстановления Украины. По его словам, ЕС остается привержен давлению на Москву и продолжает работать над следующим пакетом санкций.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее заявила о серьезных правовых препятствиях для конфискации $300 млрд российских активов, замороженных в результате западных санкций.