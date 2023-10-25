В Госдуме заявили о назревшей в России «зарплатной революции» Бабаков: дефицит кадров в России может исправить «зарплатная революция»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России назрела «зарплатная революция», заявил заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков. По его словам, которые приводит URA.RU, только так можно решить проблему дефицита кадров в стране.

Нужны системные меры по резкому повышению производительности труда, радикальному наращиванию фондовооруженности производств и, соответственно, быстрому росту оплаты труда. Я бы сказал, назрела и перезрела зарплатная революция, — считает он.

Поднять уровень зарплат, на его взгляд, возможно путем доступного кредитования предприятий, производительности труда и снижения налоговой нагрузки.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила повысить зарплату учителям. Она подчеркнула, что преподавателям за их «тяжелый и чрезвычайно важный» труд необходимо финансово помогать. При этом она скептически относится к финансовому поощрению школьников за хорошую успеваемость.

Вместе с тем порядка 45% россиян столкнулись с тем, что их зарплаты не хватает на удовлетворение основных потребностей, показало исследование. Еще 36% участников опроса заявили, что их доходы с трудом покрывают базовые нужды. Лишь 20% россиян получают зарплату, которой хватает на все необходимое.

Несколько дней назад думский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал законопроект об увеличении с 2024 года минимального размера оплаты труда в России до 19 242 рублей. Ранее соответствующую инициативу вынес на рассмотрение кабмин РФ. В комитете ГД призвали принять проект в первом чтении.