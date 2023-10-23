Половина россиян столкнулась с нехваткой денег на основные нужды РБК: зарплата 45% россиян не покрывает основные нужды

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Порядка 45% россиян столкнулись с тем, что их зарплаты не хватает на удовлетворение основных потребностей, сообщили РБК специалисты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Сотрудники сервиса отметили, что в 2021 году с такой же нехваткой средств столкнулись всего 25% опрошенных.

Согласно результатам исследования, еще 36% участников опроса заявили, что их доходы с трудом покрывают базовые нужды. Два года назад такую оценку своему финансовому состоянию дали 39% опрошенных. При этом сейчас лишь 20% россиян получают зарплату, которой хватает на все необходимое, в то время как в 2021 году таких было 36%.

Несколько дней назад Думский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал законопроект об увеличении с 2024 года минимального размера оплаты труда в России до 19 242 рублей. Ранее соответствующую инициативу вынес на рассмотрение кабмин РФ. В комитете ГД призвали принять проект в первом чтении.

В кабмине отметили, что реализация указанного законопроекта будет осуществляться за счет средств, предусмотренных на 2024 год в соответствующих бюджетах бюджетной системы РФ. Дополнительные расходы организаций реального сектора экономики в связи с повышением МРОТ в 2024 году составят 47,4 млрд рублей к предыдущему году.