В Госдуме заступились за любителей беспроцентного периода кредиток Лидер СРЗП потребовал от Центробанка защитить интересы владельцев кредиток

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов в разговоре с NEWS.ru назвал «очередной наглостью» введение ограничений для владельцев кредитных карт, пользующихся ими только в беспроцентный период. В последнее время ряд российских банков начал снижать лимиты и блокировать операции таким клиентам.

Наши банкиры настолько обнаглели, что не считают зазорным нарушать правила, которые же сами же установили. Не клиенты же придумали карты с такими условиями. Допустим, кто-то научился использовать их к своей выгоде, но формально люди ничего не нарушают. Какие к ним претензии? Это поведение капризного дитяти, которое, не получая желаемого, начинает реветь и сучить ножками, — заявил Миронов.

Глава фракции СРЗП отметил, что российские банки очень избалованы мягкой политикой «мегарегулятора» Банка России, который не защищает интересы российских граждан. Он пообещал, что если Центробанк не вмешается в происходящее и на этот раз, депутаты направят обращение в прокуратуру.

Ранее зампред правления банка «Уралсиб» на форуме «Финансы новой цифровой эпохи» прокомментировал эту ситуацию, объяснив, что подобное отношение клиентов банки могли «терпеть» при ключевой ставке 6%, но ставка 21% кардинально поменяла ситуацию. По его словам, если раньше кредитные организации соревновались, у кого больше кешбэк, то теперь каждый пытается быстрее его обрезать.