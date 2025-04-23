Банки урезают лимиты по кредиткам за пользование в беспроцентный период РБК: банки начали блокировать операции за неуплату процентов по кредитной карте

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Некоторые российские банки начали блокировать операции по кредитным картам клиентов, которые годами пользуются ими в беспроцентный период и не выплачивают проценты, пишет РБК. Также финансовые организации стали сокращать лимиты. Клиенты часто имеют средства, но кладут их на вклады, что не приносит банкам доход.

Если раньше клиенты, которые пользовались кредитной картой, не платили банку годами проценты и думали, что в банках этого никто не понимает, то неожиданно за последние полгода клиентам показали, что банки про это понимают, — объяснил зампред правления «Уралсиба» Станислав Тывес.

Выступая на форуме «Финансы новой цифровой эпохи», он отметил, что если при ключевой ставке в 6% банки это «терпели», то при 21% и низких объемах выдач кредитов наличными организации начинают блокировать этих клиентов и отправлять в другие банки. Раньше шла война, у кого будет больше кешбэка, подчеркивает Тывес, однако сейчас действует формула «кто быстрее его обрежет».

Как пишет РБК, помимо «Уралсиба», на урезание лимитов по кредиткам пожаловались и клиенты Альфа-Банка, то же самое коснулось Ренессанс Банка, Совкомбанка и Т-Банка.

Ранее главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин сообщили о планах отменить дополнительные комиссии за выдачу льготных ипотечных кредитов. Греф предупредил, что за этим последует резкое падение объемов выдачи таких займов.