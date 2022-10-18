В Госдуме предложили вернуть мобилизованным деньги за экипировку Депутат ГД Наумов предложил ввести кешбэк на возмещение затрат мобилизованным

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов предложил возмещать часть денег мобилизованным гражданам, которые купили за свой счет вещи для участия в СВО. Речь идет о бронежилетах, лекарствах, продовольствии и других вещах, сообщают «Известия».

Парламентарий обратился с письмом на имя главы Минфина Антона Силуанова. Он предлагает ввести социальный вычет для мобилизованных и членов их семей или в качестве альтернативы использовать механизм кешбэка от государства. Предлагаемый механизм социального вычета действует в отношении расходов на учебу, лечение, благотворительность и прочее.

Как пояснил Наумов, расходы некоторых мобилизованных очень значительны — например, бронежилет может стоить 180 тысяч рублей. Альтернативой социальному вычету может быть прямой кешбэк по предъявленным чекам. Также предстоит решить вопрос, как можно вернуть деньги тем, кто помогал мобилизованным — близким и друзьям.

Эксперты отмечают, что полностью обеспечивать людей всем необходимым должна армия, но в отдельных регионах этого полностью реализовать не могут, поэтому люди вынуждены сами заботиться о себе.

Также политик направил письмо на имя премьера Михаила Мишустина, в котором предложил предусмотреть в бюджете материальное обеспечение для тех, кто призван в рамках частичной мобилизации. Он отметил, что сейчас все чаще появляются сообщения о том, что люди сами вынуждены закупать одежду, обувь, спальные мешки и прочее. Наумов предлагает на практике расширить финансирование Минобороны, чтобы оно обеспечило людей всем необходимым.

Ранее сообщалось, что объявленная в России частичная мобилизация привела к высокому спросу на амуницию. Некоторые мобилизованные предпочли сами позаботиться о своей экипировке. Цены резко взлетели, чем заинтересовались контролирующие органы — ФАС и прокуратура. О том, с какими проблемами столкнулись россияне с началом частичной мобилизации. Подробнее об этом — в материале NEWS.ru.