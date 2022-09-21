В Госдуме предложили дать мобилизованным кредитные каникулы автоматически

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков готовит законопроект, по которому каникулы по выплате потребительских кредитов и ипотеки предоставлялись бы мобилизованным автоматически. Об этом он сообщил NEWS.ru.

Вопрос информирования банков и микрофинансовых организаций (МФО) — это вопрос технологии. Но сегодняшние технологии позволяют сделать так, чтобы кредитные организации получали информацию о людях из перечня мобилизованных. Надеюсь, мое предложение учтут. Завтра-послезавтра я отправлю законопроект на отзыв в правительство, — сказал Аксаков.

По его инициативе, кредитные каникулы будут предоставлять на все время прохождения службы.

21 сентября Центробанк тоже рекомендовал банкам и МФО давать кредитные каникулы мобилизованным гражданам. ЦБ в утвердительной форме сообщил, что граждане могут обратиться в свою кредитную организацию за отсрочкой по платежам или уменьшением их размера по всем видам кредитов, в том числе ипотечным. В то же время ЦБ не уточняет, как в банки обратятся уже отправленные на службу граждане.

Также банкам и МФО рекомендовали не начислять мобилизованным штрафы и пени, не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья и не выселять из жилья, на которые уже было наложено взыскание.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизованные будут продолжать платить ипотеку даже после того, как подверглись мобилизации — с доходов от военных контрактов.