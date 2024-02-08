В ЦБ озвучили методы мошенников, зарабатывающих на подростках Эксперт ЦБ Стрелкова: мошенники обманывают подростков в онлайн-квестах и играх

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Мошенники все чаще крадут деньги через онлайн-квесты и игры, рассказала в беседе с «Радио 1» эксперт управления противодействия нелегальной деятельности главного управления Банка России по ЦФО Рима Стрелкова. По ее словам, целевой аудиторией аферистов в этих случаях являются подростки, а в основе схемы обмана лежит классическая финансовая пирамида.

Эта пирамида строится таким образом, что вам предлагают купить какого-то персонажа — он, как правило, очень дешевый и должен заработать вам за несколько часов 200, 300, а иногда даже 1000 процентов, то есть заработок обещают совсем космический, — пояснила Стрелкова.

Стоимость таких персонажей обычно варьируется от 100 до 300 рублей. При этом в момент, когда пользователь пытается вывести свой выигрыш, злоумышленники блокируют аккаунт.

Схему пирамиды также применяют в виде розыгрыша дешевых авиабилетов, продолжила специалист. Так, людям предлагается вложить деньги в проект, который якобы предусматривает бонусы в виде авиабилетов по цене в 10–15 раз дешевле, чем на официальном сайте авиаперевозчика. Первым людям, вступившим в проект, действительно давали возможность приобрести очень дешевые билеты, однако следующие участники, вложив в проект деньги, остались не только без средств, но и без билетов.

Целью организаторов таких пирамид является сбор максимального количества денег, после чего они просто исчезают, предупредила Стрелкова. Поэтому принимать решения о каких-либо вложениях нужно, только взвесив все плюсы и минусы. Если вас торопят, скорее всего, вы связались с мошенниками, отметила эксперт ЦБ.

Ранее в Калининграде злоумышленники пообещали третьекласснику подарок и взамен попросили его сфотографировать банковскую карту матери, после чего списали с нее 143 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.