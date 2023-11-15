В ЦБ назвали условие для пятого подряд повышения ключевой ставки Зампред Полякова: ЦБ РФ готов повышать ставку при неустойчивых темпах инфляции

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Банк России готов продолжать повышать ключевую ставку, если не будет фиксировать признаков устойчивого замедления инфляции, заявила зампред ЦБ Ольга Полякова на ХI Конгрессе финансистов Казахстана. По ее словам, которые приводит ТАСС, регулятор может вновь поднять ключевую ставку, если не увидит охлаждения инфляционных ожиданий.

На последних заседаниях мы поднимали ключевую ставку очень ощутимыми шагами, и за прошедший период мы подняли ее на 7,5 процентного пункта — до 15% годовых. При необходимости мы будем готовы сделать это вновь, если мы не увидим признаков устойчивого замедления инфляции, — заявила Полякова.

9 ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина призналась, что не исключает еще одного повышения ключевой ставки в 2023 году. Ставка может и остаться на нынешнем уровне, допустила председатель ЦБ. По ее словам, в 2024 году по мере замедления инфляции ставку начнут снижать.

27 октября ЦБ увеличил ставку с 13% до 15%, что стало четвертым подряд повышением. Набиуллина обосновала это решение ускорением инфляции. Глава регулятора отметила, что цены в стране растут высокими темпами, поскольку расширение спроса превышает возможности роста предложения. При этом рост цен на отдельные товары можно ограничить, однако такие меры не работают долго, указала она.