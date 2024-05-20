Стоимость золота побила исторический рекорд Стоимость золота взлетела до $2450 за унцию

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon/Global Look Press

Стоимость золота в понедельник, 20 мая, выросла на 1,4%, побив исторический рекорд, пишет Bloomberg. Цена драгметалла составила $2450 за унцию. Этот показатель обошел прошлый внутридневной рекорд, который был достигнут в апреле.

Уточняется, что росту стоимости золота способствовали оптимистический настрой на смягчение Федеральной резервной системой США монетарной политики в текущем году. Эксперты утверждают, что повлиял рост геополитической напряженности на Украине и на Ближнем Востоке, а также спрос на этот драгметалл на рынках в странах Азии, особенно в Китае.

Ранее в российском правительстве сообщили о продлении запрета на вывоз из страны отходов и лома драгоценных металлов. Власти приняли это решение для увеличения загрузки аффинажных предприятий в РФ, а также повышения налоговых поступлений. Ограничение вступило в силу 20 мая и будет действовать шесть месяцев, до 20 ноября. Срок предыдущего временного запрета истек 30 апреля текущего года.

Финансовый аналитик кандидат экономических наук Михаил Беляев ранее заявил, что минимальная сумма для стартовых инвестиций в биткоин должна составлять $65 тысяч. Например, группа из 5–10 человек объединяется и покупает криптовалюту.