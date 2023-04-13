Стало известно, в какие магазины россияне скоро начнут ходить чаще АКОРТ: Россияне станут закупаться в дискаунтерах вдвое чаще в ближайшие годы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Часть россиян переориентируется с обычных магазинов на дискаунтеры в ближайшие два года. Такой прогноз в интервью NEWS.ru дал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Обычные супермаркеты никуда не исчезнут, но именно у магазинов экономкласса сегодня есть серьезный потенциал для роста.

Текущая динамика продаж и трафик в «жестких дискаунтерах» опережают показатели других магазинов, хотя пока их доля на рынке невелика — около 5% объема выручки всей сетевой торговли. Но в течение ближайших двух лет эта доля как минимум удвоится, — сказал Караваев.

Он добавил, что в Европе на дискаунтеры уже приходится 30–40% продаж всей розничной торговли и в России этому формату еще есть куда расти.

В декабре прошлого года NEWS.ru опросил крупнейшие сетевые продуктовые магазины и выяснил, что продажи недорогих продуктов в РФ за весь 2022-й выросли в разы. В X5 Group тогда же пообещали «агрессивно» развивать дискаунтеры «Чижик». В «Пятерочке» же должно появиться еще больше недорогих товаров.