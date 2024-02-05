Стало известно, сколько россиян вынуждены подрабатывать Авито: более чем половине россиян приходится подрабатывать

Более половины россиян на сегодняшний день, помимо основной, имеют дополнительную работу, сообщили NEWS.ru в пресс-службе сервиса «Авито Работа». Из 10 тысяч человек, опрошенных компанией, в последний год подрабатывали 54%. И многим из них подработка приносит доход в 10-30% ежемесячного дохода.

Согласно результатам опроса, среди 10 тысяч респондентов более половины россиян (54%) подрабатывали за последний год. Чаще всего подрабатывали специалисты, занятые физическим трудом (65%), и квалифицированные рабочие (63%), – сказано в исследовании.

За последний год больше всего подрабатывали респонденты из Волгограда (64%), Уфы (63%), Самары (61%) и Екатеринбурга (60%). Меньше всего подрабатывали сотрудники из Челябинска (60%) и Красноярска (57%).

Чаще всего россияне получали дополнительный заработок в сфере ремонта и строительства (18%), IT и телекоммуникаций (13%), онлайн-торговли (11%), креативных индустрий (10%), производства и сырья (9%).

Главными причинами дополнительной занятости респонденты называли нежелание иметь только один источник дохода (25%), нехватку зарплаты от основной работы для бытовых нужд (24%) и желание занять свободное время (24%).

В основном недельная продолжительность подработки составляет 3-5 часов (у 27% подрабатывающих). У 17% подрабатывающих она занимает 6-8 часов, у 12% подрабатывающих — до 2 часов, а у 11% — более 20 часов.

Ранее стало известно, что за последний год более половины россиян искали работу. Так, 18% участников опроса искали работу один раз, 12% — два или три раза, а 7% — более трех раз. 71% опрошенных рассматривали вакансии на специализированных онлайн-сервисах. Чуть менее трети респондентов (30%) искали работу с помощью друзей, родных и знакомых. 22% пытались найти вакансии в соцсетях и мессенджерах, 14% обратились за помощью в центры занятости или на биржу труда.