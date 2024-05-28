Стало известно, начали ли россияне больше зарабатывать Исполнительный директор NielsenIQ Локтев: россияне стали тратить больше денег

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Потребительский спрос в России начал восстанавливаться, что обусловлено в том числе ростом доходов населения, заявил в рамках «Недели российского ритейла-2024» исполнительный директор NielsenIQ Константин Локтев, передает корреспондент NEWS.ru. По словам Локтева, общие доходы покупателей в 2023 году составили 96,3 трлн рублей.

Хорошая новость – доходы населения растут. Всего в 2023 году население заработало 93,6 трлн рублей. В номинальном выражении (просто в рублях в начисленных зарплатах. – NEWS.ru.) доходы увеличились на 11,8%. При этом реальные доходы населения, то есть за минусом инфляции, выросли на 5,6%. Мы делаем вывод о том, что потребительский спрос у нас тоже восстанавливается. Мы видим положительную динамику, – заявил Локтев.

Параллельно с этим, по его словам, в России растет кредитование (+23,6% к 2022 году) и сбережение (+27,3% к 2022 году). «Депозиты достигли 54,4 трлн рублей, кредиты и займы – 38,5 трлн рублей», – уточнил Локтев.

Он добавил, что спрос растет «более менее равномерно» по всей стране. При этом те сектора торговли, которые в прошлом году находились в отрицательной зоне, сегодня тоже восстанавливаются.

Восстанавливается рынок одежды и обуви, восстанавливается авторынок, бытовая техника и электрика в плюсе, в денежном выражении неплохо растут товары повседневного спроса. В натуральном выражении спрос восстанавливается во всех сегментах, – пояснил Локтев.

На этом фоне оборот розничной торговли в 2023 году достиг 47,4 трлн рублей и 12,5 трлн в первом квартале 2024 года.

Ранее в беседе с NEWS.ru ряд экспертов говорили о том, что в 2024 году реальные зарплаты в лучшем случае останутся на том же уровне, что и в 2023-м. Дело в том, что бизнесу приходится отдавать много денег на дорогие кредиты (из-за высокой ставки ЦБ ставки по ним могут составлять от 21% годовых) и закупку комплектующих (из-за высокого курса доллара), и этими процессами компании управлять не могут. А вот зарплаты — одна из немногих статей расходов, на которые предприятия еще могут влиять.

По оценке профессора Финансового университета при правительстве Александра Сафонова, некоторым категориям зарплаты поднимут: к примеру, работникам образования, науки и здравоохранения из-за взятых государством обязательств. Но некоторым, напротив, могут урезать: уже есть сигналы о сокращении спроса на работников банковской и кадровой сфер, есть предел и у роста зарплат в строительном секторе. В итоге в 2024-м все будут стремиться просто сохранить существующий уровень доходов, заключает Сафронов.