Стало известно, как пополнил казну налог на сверхприбыль Силуанов: сбор налога на сверхприбыль составил 315 млрд рублей

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Антон Силуанов

Налог на сверхприбыль пополнил федеральный бюджет на 315 млрд рублей, заявил министр финансов России Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-24». При этом, по его словам, изначально была заложена меньшая сумма. Также он подчеркнул, что большинство компаний предпочли заплатить налог досрочно по ставке 5%.

В бюджете было заложено 300 млрд [рублей], на сегодняшний день эта цифра — 315 млрд [рублей] уже поступило в федеральный бюджет от этого налога, — сказал министр.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев пояснил, что в сегодняшних условиях государству нужны дополнительные бюджетные средства, поэтому особенно актуально принятие закона о прогрессивном налогообложении для граждан с высокими доходами. По его словам, повышение налогов для олигархов будет справедливым. При этом он назвал бессмысленными попытки наполнить бюджет за счет увеличения ставки налога на жилье для граждан.

В конце ноября премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил об увеличении доходов бюджета страны на 3% по сравнению с прогнозом. По его словам, это произошло за счет роста ВВП страны, который стал возможен благодаря решениям президента Владимира Путина о помощи различным отраслям и гражданам.