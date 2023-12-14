В Госдуме назвали плюсы прогрессивного налогообложения Депутат Арефьев: прогрессивное налогообложение олигархов наполнит бюджет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прием граждан в офисе Федеральной налоговой службы

В сегодняшних условиях государству нужны дополнительные бюджетные средства, поэтому особенно актуально принятие закона о прогрессивном налогообложении для граждан с высокими доходами, рассказал в беседе с Lenta.ru первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. По его словам, повышение налогов для олигархов будет справедливым.

Понимаю, что государству нужны дополнительные средства, но у нас есть олигархи — возьмите у них. Закон о прогрессивном налогообложении лежит уже год, его не рассматривают, — подчеркнул депутат.

При этом он назвал бессмысленными попытки наполнить бюджет за счет увеличения ставки налога на жилье для граждан. По словам Арефьева, в условиях высокого уровня закредитованности населения и высоких банковских ставок такая мера лишь усугубит проблему.

Ранее сообщалось, что блогер Елена Блиновская решила вопрос с долгом Федеральной налоговой службе в размере 1,5 млрд рублей. Однако юристы блогера опровергли эту информацию, заявив, что у Блиновской нет возможности погасить такую сумму, она смогла выплатить лишь 50–55 млн рублей, отметила адвокат Наталья Сальникова.

Между тем, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил установить нулевой НДС на мандарины и новогодние елки. По его словам, благодаря этому решению будут снижены цены на соответствующие товары, а нагрузка на предпринимателей уменьшится.