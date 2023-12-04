SHOT: Блиновская погасила почти 1,5 млрд рублей долга перед налоговой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что блогер Елена Блиновская решила вопрос с долгами перед российской налоговой. По его данным, «королева марафонов» за несколько дней погасила свою задолженность почти на 1,5 млрд рублей.

Как выяснил канал, по запросу суммы долга предпринимательницы на сайте ФНС теперь числится ноль. Еще в середине прошлой недели там фигурировали 1 402 202 042 рубля.

Ранее адвокат Блиновской Наталья Сальникова опровергла информацию о том, что долг ее подзащитной перед ФНС вырос почти до полутора миллиардов рублей. Она пояснила, что сама сумма долга не изменилась, остальные начисления являются штрафами и пени.

Блогер продолжает находиться под домашним арестом по обвинению об уклонении от уплаты налогов. Суд продлил ей меру до 26 января 2024 года. Фигурантом дела также стал муж Блиновской Алексей, которому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий: ему нельзя пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях он не ограничен.

В конце октября Следственный комитет России назначил новую налоговую проверку деятельности автора «марафонов желаний», чтобы выяснить размер неуплаты налогов за 2022 год. До этого в деле Блиновской фигурировали неуплаченные налоги только за 2019–2021 годы.