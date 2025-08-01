Рубль стал супервалютой? Курсы сегодня, 1 августа: доллар, евро, юань

Российский рубль продемонстрировал неожиданно высокие результаты в 2025 году, став самой быстрорастущей валютой в мире, пришли к выводу в США. Что об этом известно, каковы курсы сегодня, 1 августа, что с долларом, евро, юанем?

Каков курс доллара сегодня, 1 августа

Центральный банк России установил официальный курс доллара на пятницу, 1 августа, на уровне 80,3163 рубля. Ранее регулятор зафиксировал американскую валюту на отметке 81,8347 рубля. Так, доллар потерял 1,5184 рубля.

На международном валютном рынке Forex доллар продается за 80,31 рубля, показывая падение в размере 0,7855 (0,97%), на 11:39 мск, следует из данных сайта Investing.com.

Что с евро и юанем в пятницу, 1 августа

Актуальный курс евро по ЦБ составляет 91,8751 рубля против прежнего — 94,9514 рубля. Европейская валюта рухнула сразу на 3,0763 рубля. На Forex евро уходит за 91,602 рубля, демонстрируя спад в размере 0,968 (1,05%), на 11:50 мск.

Юань в пятницу, 1 августа, согласно курсу Банка России, стоит 11,0928 рубля. До этого курс китайской валюты был на уровне 11,3683 рубля. Так, юань потерял 27,55 копейки. На международном валютном рынке валюта торгуется за 11,1318 рубля, показывая падение в размере 0,1313 (1,17%), на 11:57 мск.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как рубль стал супервалютой

Американское издание The Week пишет, что рубль укрепился на 45% за год, показав более высокую динамику, чем традиционные защитные активы — золото и серебро. Аналитики подтвердили, что российская валюта заняла первое место среди мировых валют по темпам роста относительно доллара.

Рубль опередил даже такие стабильные европейские валюты, как шведская крона и швейцарский франк. Эксперты связывают этот успех с двумя ключевыми факторами. Во-первых, жесткая денежно-кредитная политика Центрального банка России оказала существенное влияние на курс. Во-вторых, на рынке появились ожидания возможного завершения конфликта на Украине.

Дополнительным стимулом для укрепления рубля стало активное использование китайского юаня в международных расчетах. Российские финансовые учреждения применяли юань как основной инструмент валютных интервенций, что способствовало стабилизации национальной валюты.

Что будет с рублем дальше, прогнозы

По мнению старшего трейдера УК «Альфа-Капитал» Владислава Силаева, сейчас банки и крупные инвесторы стараются стабилизировать рубль после самого масштабного в этом году провала. Пока локальные движения — это коррекция к намеченному тренду, пояснил эксперт.

«С точки зрения фундаментальной составляющей и опоры на технические сигналы рубль должен быть слабее», — заявил Силаев.

На текущей неделе эксперт прогнозирует курс доллара на уровне 80–81 рубля, евро — 91–92 рублей, юаня — около 11,1 рубля.

Главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец считает, что рубль относительно быстро отыграл большую часть своего ослабления с начала недели, потому что в значительной степени его драйвером был разовый разворот позиций крупных игроков.

«Это, впрочем, не меняет наш взгляд на потенциал ослабления рубля до конца года (курс доллара выше 95 рублей)», — отмечает Донец.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По словам ведущего аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина, август традиционно очень неспокойный месяц для рубля. Уже сейчас курс национальной валюты ощущает начало активного снижения ключевой ставки Центробанка, отметил эксперт. Регулятор ранее неоднократно заявлял, что укрепление рубля в первой половине 2025 года в первую очередь обусловлено жесткой денежно-кредитной политикой. Таким образом, считает Потавин, реакцией на смягчение ДКП может стать ослабление российской валюты. Он предположил, что в ближайшие месяцы курс доллар будет в коридоре 79–83 рубля, евро — 92–96 рублей, юань — 11,1–11,5 рубля.

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