Россиянам рассказали, как переводить деньги с карты на карту без комиссии Юрист Уткин рекомендовал переводить деньги с карты на карту без комиссии через СБП

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Осуществлять переводы с карты на карту внутри России можно без комиссии. Об этом рассказал агентству ПРАЙМ ведущий юрист компании «Объединённый юридический центр „Парфенон“» Павел Уткин. Он также рекомендовал уточнять в финансовых организациях относительно того, будет ли взиматься комиссия и возможно ли её избежать.

Если вы хотите перевести крупную сумму клиенту своего банка, то перед этим лучше связаться с финансовой организацией и уточнить, будет ли комиссия и как её избежать. Сейчас россияне, как правило, имеют несколько карт разных банков, поэтому переводы с карты на карту без комиссии совершить гораздо проще, — отметил Уткин.

Один из способов перевода без комиссии — перевод внутри одного и того же банка в пределах лимита. В разных организациях он может варьироваться от 20 до 100 тысяч.

Кроме того, можно использовать для переводов Систему быстрых платежей (СБП). Там комиссия начинают брать, начиная с переводов на сумму более 100 тысяч рублей в месяц.