Россиянам рассказали, где дешевле всего можно отдохнуть этой весной Туроператоры: самыми доступными направлениями для весеннего отдыха стали Турция, Египет и ОАЭ

Самыми доступными направлениями для весеннего отдыха за рубежом названы Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Среди предложений внутри страны это туры по «Золотому кольцу» и Санкт-Петербургу. Такие данные NEWS.ru привели в Ассоциации туроператоров России, а также в компаниях Space Travel и «Дельфин». Как выяснилось, отдых за границей в марте-мае будет не сильно дороже, чем в России.

Турция (Сиде) — стоимость недельных туров на двоих начинается от 79 тыс. руб. В пакет входят перелет на регулярных рейсах, проживание в отеле 4* и завтраки. Египет (Шарм-эш-Шейх) — семь ночей и восемь дней в пятизвездочном отеле по системе «все включено» будут стоить как минимум 97 тыс. руб. на двоих с перелетом. ОАЭ (Фуджейра) — аналогичный пакет с перелетом и проживанием в 3* на завтраках начинается от 109 тыс. руб. на двоих, — сообщили NEWS.ru представители туроператора Space Travel .

Там также отмечают, что цена недельного тура в Таиланде (Паттайя).с проживанием в отеле категории 3* стартует от 176 тыс. руб. на двоих. Перелет включен в стоимость. Для сравнения самые бюджетные недельные туры на Мальдивы стоят уже от 288 тыс. руб., в них входят перелет, проживание в отеле 3* и завтраки.

В свою очередь, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин назвал топ-5 самых бюджетных путевок внутри страны.

Стоимость трехдневного автобусного тура по «Золотому кольцу» (Москва-Владимир-Суздаль-Боголюбово и обратно), включая двухразовое питание и экскурсионную программу, составит от 30 тыс. на двоих. Санкт-Петербург — от 38 тыс. на двоих за 3-4 дня. Сюда входит проезд (билет на поезд Москва-Санкт-Петербург и обратно), проживание в отеле 3*, питание (завтраки), а также экскурсионная программа, — привел эксперт два самых доступных направления.

На третьем месте оказались прибрежные отели Сочи. Здесь недельный отдых с перелетом, трехзвездочным номером и завтраками обойдется на двоих минимум в 70 тыс. руб., говорит Ромашкин. А вот на горнолыжный курорт «Красная поляна» цены сейчас близки к максимальным (из-за высокого сезона, который продлится до конца марта). Недельная поездка на двоих с перелетом, проживанием в отеле 3*, завтраками и катанием на лыжах будет стоить 100-110 тыс. руб.

Замыкают пятерку направлений Кавказские Минеральные Воды. Десятидневный тур с перелетом, а также проживанием, лечением в санатории и 4-5 разовым питанием будет стоить от 140 тыс. руб. на двоих.

В конце января Минэкономразвития предложило строить курорты в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области, не дожидаясь окончания специальной военной операции на Украине. На совещании с Владимиром Путиным глава ведомства Максим Решетников заявил, что инвесторам, которые решат строить на новых территориях крупные отели категорий три-четыре звезды, государство обещает субсидировать ставку по кредитам. Источники «Московского Комсомольца» предполагают: в Минэкономразвития ждут завершения конфликта в 2023 году.

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