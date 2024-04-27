Россиянам назвали лучший способ страховки от глобальных катаклизмов Аналитик Разуваев назвал золото лучшей страховкой от глобальных катаклизмов

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon/Global Look Press

Стратегия по скупке золота наиболее безопасна с точки зрения страховки средств, заявил в разговоре с NEWS.ru экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев. По его словам, это позволит сохранить деньги при любом раскладе на мировом экономическом рынке.

Если вы держите деньги в рублях российских госбанков, вы неплохо зарабатываете, это неплохо. Но если вы хотите застраховаться от глобальных катаклизмов, то покупайте золото, — посоветовал Разуваев.

Он отметил, что данный ресурс не особо ликвидный, так как разница при его покупке и продаже составляет около 10%. Однако золото остается интересным вариантом со всех точек зрения, подчеркнул эксперт.

Но ни в коем случае не акции золоторудных компаний. Они в целом ведут себя как фондовый рынок. Есть еще история с золотыми счетами. Нормальные банки дают нормальный курс на золото. Покупайте золото и страхуйтесь, — заключил он.

Ранее Минфин совместно с правоохранительными органами разработал меры, направленные на ужесточение контроля над вывозом из страны золота физлицами. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, планируется расширить перечень информации в профильных базах данных, а также обеспечить надзор за «тропами» вывоза драгоценного металла.