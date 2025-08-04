Россиянам посоветовали разделить накопления на разные по срокам вклады Аналитик Александров: для сохранения дохода по вкладу нужно разделить накопления

Сохранить доходность на фоне падения ставок можно, если разделить накопления на разные по срокам вклады, заявил NEWS.ru руководитель управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров. Часть средств, по его словам, можно разместить на краткосрочном депозите, а часть — на вкладе со сроком от полутора-двух лет. Как пояснил аналитик, по ним доходность сейчас выше.

По срокам наиболее интересных депозитов ситуация любопытная: минимум наблюдается часто в районе 9–15 месяцев, а более высокие ставки — на отрезках до трех месяцев и от полутора-двух лет и далее. Так что можно «расщепить» накопления на депозиты совсем короткие и сравнительно длинные. Короткие позволят сохранить гибкость распоряжения средствами и при этом постепенно перекладываться в новые вклады, — сказал Александров.

По его словам, текущая ситуация со ставками соответствует ожиданиям по снижению ключевой ставки. В нормальных условиях на длительном горизонте ставки обычно всегда выше, чем на коротком, — это премия за риск, пояснил Александров.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что к концу текущего года ключевая ставка Центрального банка России может опуститься до отметки 15%. По его словам, оптимальным вариантом для страны будет ключевая ставка в 7%.