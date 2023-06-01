Россиянам назвали популярный товар, который не подорожает этим летом Эксперт Скрябин: сильного подорожания бензина на АЗС в этом году не будет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Значительного роста цен на бензин на АЗС этим летом, несмотря на рост инфляции, не будет. Да и в целом за год до выборов президента страны его вряд ли допустят, заявил NEWS.ru портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин. Притом что оптовые цены на бензин с начала года выросли на 50%, а на дизель — на 15%, говорит он.

На розничных ценах рост оптовых цен почти не отразился. И, скорее всего, не отразится: розничные цены на АЗС — это социально значимый товар, никто в текущей ситуации, в том числе в предвыборный год, не допустит сильного роста цен на заправках, — сказал эксперт.

В итоге сейчас компенсация роста оптовых цен происходит за счет сокращения маржи розничных продавцов, говорит Скрябин.

Другой эксперт, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, ранее заявлял, что нефтяники из-за сокращения выплат от государства захотят повысить цены на свою продукцию. Но власти будут пытаться с ними договориться, чтобы рост по итогам года не превысил инфляцию. Последняя, по оценкам Центробанка, составит 4,5–6,5% за весь 2023-й.