Россиянам дали советы, как создать финансовую подушку безопасности Экономист Щербаченко: для создания финансовой подушки нужно просчитать расходы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Для создания надежной финансовой подушки нужно проанализировать расходы, рассказал NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, необходимо подсчитать траты на жилье, еду, транспорт и кредиты, а потом умножить получившуюся сумму на шесть.

Первый шаг — подсчет расходов. Проанализируйте, сколько уходит на жилье, еду, транспорт, кредиты и другие обязательные платежи. Умножьте эту сумму на три – шесть месяцев — так вы узнаете, сколько нужно накопить. Затем, формируя личный и финансовый бюджет, включить в него ежемесячные отчисления в финансовую подушку. Даже небольшие суммы — 10–20% от дохода — со временем дадут результат, — сказал Щербаченко.

Он посоветовал хранить отложенные деньги на накопительном счете, который дает проценты и возможность снять деньги в любой момент, либо на вкладе с пополнением. Также, по словам эксперта, подойдет дебетовая карта с кешбэком, однако на ней не следует держать большую сумму денег из-за риска мошенничества.

Не стоит вкладывать деньги из финансовой подушки безопасности в рискованные активы — она должна быть надежной. Если у вас подушка финансовой безопасности больше шести — восьми месяцев, то можно до 20% средств вложить в акции. Тогда важно следить за доходностью и изучать информацию о своих активах, — добавил Щербаченко.

Кроме того, отметил экономист, следует настроить автоматический перевод на отдельный счет сразу после зарплаты и отказаться от лишних подписок и импульсивных покупок. Он также посоветовал увеличить доход с помощью подработки или продажи ненужных вещей.

Финансовая подушка — не для спонтанных покупок, а для реальных форс-мажоров. Если пришлось потратить часть средств, восстанавливайте резерв как можно быстрее. Раз в год пересматривайте размер накоплений: если расходы выросли, скорректируйте сумму. Даже если откладывать по 5–10% от дохода, со временем сформируется надежный финансовый буфер. Чем раньше вы начнете, тем спокойнее будете чувствовать себя в непредвиденных ситуациях, — объяснил Щербаченко.

Ранее генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко заявил, что средние сроки накопления на квартиру без ипотеки в России за год сократились до 5,6 года. По его словам, на частный дом откладывать придется чуть дольше — до 7,1 года.